Handebol: seleção masculina estreia no Pré-olímpico

A seleção brasileira masculina de handebol estreia, nesta sexta-feira (12) a partir das 16h (horário de Brasília), no torneio Pré-olímpico da modalidade realizado em Montenegro. As duas primeiras colocadas da competição garantem vaga nos Jogos de Tóquio.

O primeiro adversário da equipe comandada pelo técnico Marcus Tatá será a Noruega. Na sequência, o Brasil pega a Coreia do Sul, no sábado (13) a partir das 13h30. E o último compromisso será no domingo (14), contra o Chile no mesmo horário.

A seleção masculina de ??????????? está pronta para fazer história novamente!



Agora rumo a #Tokyo2020



???????? ???? ???????? - sexta, 16h

???????? ???? ???????? - sábado, 13h30

???????? ???? ???????? - domingo, 13h30



Ao vivo e exclusivo no https://t.co/Xd2eKPXCwH pic.twitter.com/mP75QeOfg6 — Time Brasil (@timebrasil) March 11, 2021

“É um torneio muito difícil. O time da Coreia do Sul está treinando junto há muito tempo. O Chile acabou superando o Brasil no Pan-Americano de Lima. Só que, mesmo assim, acredito que o time da Noruega é o mais forte desses adversários. Então é um grupo muito complicado. Ainda mais quando se coloca uma vaga olímpica em cima da mesa. Está tudo muito aberto”, afirma o técnico Marcus Tatá à Agência Brasil.

Na véspera da estreia, Haniel Langaro, atleta do Barcelona e da seleção, que esteve nos Jogos Olímpicos de 2016 (Rio de Janeiro), mostrou confiança. “Podemos fazer coisas grandes. A Noruega é a favorita do grupo. Estão completos. No Mundial ainda faltavam um ou dois jogadores. Mas estou contente de ter eles no primeiro jogo. Geralmente, conseguimos bons resultados na estreia e, por isso, é bom pegar eles logo”, avaliou o jogador ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

“A Coreia está se preparando há algum tempo, tanto que para o Mundial levaram só o sub-19. É difícil preparar um jogo contra uma seleção que você desconhece. Mas sabemos que, geralmente, são atletas baixos e ágeis”, analisou Langaro. “Agora não pensamos no Chile. Vamos passo a passo. Mas o estilo de jogo é parecido com o nosso, físico e veloz, até porque também tem muitos jogadores na Europa. Vai ser um jogão e espero que possamos sair com a vitória. Em 2019, por pouco não chegamos às semifinais do Mundial. É questão de acreditar, de focar e se preparar bem”, completou o jogador.

Caso haja empate na pontuação, os critérios de desempate são confronto direto, saldo de gols nas partidas entre as equipes empatadas na pontuação e maior número de gols marcados entre as seleções em questão. A competição terá transmissão ao vivo do Canal Olímpico.