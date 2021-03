O Ministério da Saúde liberou R$ 188,2 milhões para a instalação de 3.950 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o tratamento da covid-19.

De acordo com texto publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (12), a determinação leva em conta as solicitações dos Gestores Estaduais e Municipais de Saúde, que alegam a falta de leitos para o tratamento da doença respiratória.