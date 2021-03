Estúdio News aborda o aumento de golpes financeiros

O Estúdio News deste sábado (13) irá abordar o aumento de golpes financeiros. Carol Stange, educadora e planejadora financeira; Daniel Sakamoto, gerente executivo da Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas e Ione Amorim, economista e coordenadora do programa de serviços financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor orientam sobre como investir com segurança e não ser mais uma vítima dos golpistas.

Segundo Carol Stange, nos momentos de crise, quando a população está mais frágil, o número de casos de golpes financeiros e pirâmides financeiras aumenta. Para se proteger de possíveis fraudes é recomendado consultar se a empresa e o investimento estão registrados na CVM - Comissão de Valores Mobiliários e ter referências de sites que apontam o nível de satisfação do consumidor.

Em casos em que o golpe já ocorreu, Stange orienta, “O ideal é que o consumidor faça um BO, entre também nesses sites onde a gente registra as reclamações da empresa, procure o Procon e, em casos extremos, entre em contato com a Defensoria Pública da sua cidade ou mesmo contrate um advogado”.

Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, apontou que 11% dos brasileiros já perderam dinheiro com algum esquema de investimentos fraudulentos. Sakamoto diz que não há um perfil específico de pessoas que caem nos golpes.

“Todo perfil da população tem corrido risco e tem caído nesse tipo de golpe. Estima-se que de 2019 para 2020 as fraudes financeiras aumentaram entre 50 e 55%, de acordo com algumas pesquisas, e entendemos que isso efetivamente é uma consequência da crise econômica, dos efeitos da pandemia e da grande migração aos canais digitais”.

A educação financeira e alfabetização digital são apontadas como fundamentais para que a população esteja prevenida. A economista Ione Amorim alerta que o consumidor não atento será vítima em algum momento.

“A forma mais tranquila de se relacionar com o sistema financeiro é se informar previamente sobre qualquer serviço que vá utilizar, um investimento, tomar um crédito, transacionar recursos ou fazer transferência. É sempre necessário utilizar o contato direto com a instituição financeira, sobretudo agora nesse momento de pandemia que os golpes, dado a fragilidade em que todo mundo está sendo obrigado a utilizar o sistema eletronicamente, através de aplicativos e internet banking, criando um ambiente muito atrativo para quem pratica fraudes”.

