PF adia realização de provas de concurso marcadas para o dia 21

A Polícia Federal adiou a realização das provas objetiva e discursiva do concurso que busca a contratação de 1.500 novos servidores em decorrência do agravamento da pandemia de covid-19 no país.

As provas seriam realizados no dia 21 de março, mas agora poderão ser aplicados em 23 de maio – a data ainda será confirmada. O concurso é voltado aos caros de delegado, agente, escrivão e papilocopista.

A PF informou ainda que prevê divulgar no dia 14 de maio, no Diário Oficial da União e no site http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização da prova objetiva e da prova discursiva. As demais datas do concurso serão divulgadas oportunamente, segundo a corporação.