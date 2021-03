Instrutor de esqui é perseguido por urso selvagem na Romênia

Um instrutor de esqui gravou na terça-feira (9) o momento em que um urso selvagem o perseguiu por uma encosta nevada próxima da cidade de Predeal, no centro da Romênia. Adrian Stoica postou o registro em seu perfil no Facebook, que rapidamente viralizou. O ataque se deu após a tentativa de Stoica de desviar a atenção da fera, que se aproximava lentamente em direção a seus alunos. Na sequência, o instrutor começou a esquiar ladeira abaixo para fazer o urso persegui-lo. À medida que ganhava velocidade, no entanto, o animal se esforçava ainda mais para acompanha-lo. Em um determinado momento, Stoico parece ter ultrapassado o urso, mas logo percebe outro grupo de esquiadores mais abaixo na encosta. "Eu só esperava que ele se cansasse e voltasse para a floresta", afirmou o homem ao portal ABC News. "Eu tive que avisá-los cuidadosamente enquanto eu e o urso passávamos zunindo por eles." Após alguns minutos, a fera finalmente desistiu de perseguir o instrutor e voltou para a floresta. "O esquiador fez a coisa certa", disse um porta-voz da polícia, Ion Zaharia. "Estamos considerando realocar o urso, que deveria estar hibernando agora. Nos últimos anos, temos tido mais ursos enfrentando esquiadores no inverno."