Em resposta a Congresso, Pazuello garante 170 mi de doses até junho

Em resposta a ofício do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), cobrando informações sobre o cronograma da vacinação contra o coronavírus no Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu nesta quarta-feira (10) que o cronograma de vacinação contra a pandemia do novo coronavírus está mantido, com a previsão de entregar 170 milhões de doses de vacinas de março até junho deste ano.

No ofício, enviado junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi questionado se houve alterações no cronograma de vacinação apresentado na semana passada aos senadores. Eles também perguntaram sobre produção e distribuição dos imunizantes. A justificativa para o pedido de informações foi para que "as Casas do Congresso Nacional possam adotar as providências cabíveis no combate à pandemia".