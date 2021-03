Maratona Aquática: seletiva para Pré-Olímpico será no dia 20 de março

A seletiva nacional para o Torneio Pré-Olimpico Mundial de Maratonas Aquáticas já tem nova data: será no próximo dia 20 de março. O local de provas também mudou: elas ocorrerão em local restrio, a Reserva Santa Rita da Lagoa Azul, na cidade de Piraí, no Rio de Janeiro, sem a presença de público. Ao todo 11 atletas disputarão duas vagas para a prova de 10 quilômetros no Pré-Olímpico Mundial, em Fukuoka (Japão).

A nova data da seletiva brasileira - inicialmente agendada para o último fim de semana e adiada devido ao recrudescimento da pandemia de covid-19 - foi confirmada nesta quarta-feira (10) pela Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos (CBDA), que também anunciou a nova programação.

#MaratonaAquatica



DATA E LOCAIS DEFINIDOS ????



A Seletiva Brasileira para o Pré-Olímpico de Maratonas Aquáticas será no dia 20 de março, na Reserva Santa Rita da Lagoa Azul, localizada na cidade de Piraí, no Rio de Janeiro. ????



Veja aqui: https://t.co/uKweHSE34A pic.twitter.com/oXdTJA8BWQ — CBDA (@CBDAoficial) March 10, 2021

Há apenas uma vaga olímpica masculina restante para o Brasil nos Jogos de Tóquio. A seletiva em Piraí (RJ) definirá os dois últimos nadadores com chances de disputar o Pré-Olímpico, no Japão. Até o momento, a única maratonista com presença garantida em Tóquio é Ana Marcela Cunha, que conquistou a vaga olímpica em 2019, ao chegar na quinta posição na prova de 10 Km no Mundial de Esportes Aquáticos, em Gwangju (Coreia do Sul).