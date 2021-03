Priscila Palazzo conta jornada empreendedora em nova série do Inova360

Na semana do Dia Internacional da Mulher, em que se comemora as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, o programa Inova360 conta a história de Priscila Palazzo, a CEO do maior grupo de estética do Brasil, com mais de 300 clínicas licenciadas, as Clínicas Palazzo. A série especial começou na segunda-feira (08) e segue até sexta-feira (12), às 23h45, na Record News.

O programa mostra a jornada de sucesso da mulher de negócios, considerada referência na área estética e em emagrecimento saudável, sem intervenção cirúrgica. O objetivo é inspirar outras mulheres com uma história que mostra desde o momento em que Priscila descobriu seu lado empreendedor. Passa também pelas dificuldades encontradas na primeira clínica, objetivos iniciais, clientes que mais marcaram sua trajetória, os sonhos e as metas.

“A ideia é contar a história de uma mulher empreendedora, em todas as suas fases, porque o sucesso financeiro e profissional não acontece sem trabalho, dedicação e esforço. É uma homenagem a milhões de brasileiras que empreendem e lutam, servindo também como inspiração”, afirma Reginaldo Pereira, apresentador e idealizador do Inova360.

Formada em Fisioterapia, Priscila Palazzo viu o espírito empreendedor bater em sua porta ao perceber que poderia obter resultados estéticos impressionantes sem a intervenção cirúrgica.

Com garra e determinação, rapidamente conquistou clientes famosos, desde celebridades a políticos e jogadores de futebol. Tudo graças aos bons resultados obtidos com seus procedimentos que associam diferentes técnicas, suplementos (nutracêuticos) e equipamentos de última geração, muitas vezes fabricados sob medida.

No primeiro episódio da série, já disponível no canal do Youtube do programa, ela relembra as dificuldades que teve em sua trajetória de aprendizado, tanto na infância, ao ser diagnosticada com dislexia, quanto na faculdade, por vir de uma família humilde.

“Pagar a faculdade era algo muito difícil, e ainda, no comecinho da faculdade eu engravidei, então se tornou mais difícil ainda. E aí eu comecei a me reinventar, eu comecei a fazer lanche natural para levar e vender, eu vendia trufa, fazia cachecol. E eu consegui pagar a faculdade, que não é só pagar uma mensalidade, é estar lá, poder viver e me alimentar com tudo o que eu fazia. Então eu já virei uma empreendedora ainda na faculdade”, relembra a CEO.

Na noite desta quarta-feira (10), a série traz mais um episódio inédito e revela o que mudou na vida de Priscila após se consolidar como uma grande empresária, destaque tanto na fisioterapia quanto no ramo de saúde, beleza e bem-estar.

Para quem não conseguiu acompanhar o Inova360 às 23h45 na Record News, basta conferir os episódios na íntegra no canal do Youtube do programa.