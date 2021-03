Cearense: Ferroviário bate Ceará e Fortaleza estreia com vitória

O Fortaleza fez 2 a 0 no Atlético-CE nesta quarta-feira (10), no Estádio Domingão, em Horizonte. Apesar do Atlético ser sediado em Fortaleza, teve que jogar no interior do estado por causa do decreto do governo local que implantou lockdown na capital até o dia 18 de março. O jogo marcou a estreia no Estadual do Tricolor, que busca o tricampeonato, e do Atlético, que vai disputar também a Série D do Campeonato Brasileiro nesta temporada. O primeiro gol da tarde foi marcado pelo atacante Robson. Aos 29 minutos da primeira etapa, o avante tricolor finalizou a jogada que começou com o lateral cobrado por Tinga e passou pelo toque de David. Aos 38 da etapa final, foi a vez do próprio David marcar o dele. Depois de perder a primeira chance, ele recebeu o passe de Luiz Henrique e fechou o placar.

Ferroviário vence Ceará no clássico

No Estádio Franzé Morais, em Itaitinga, o Ferroviário bateu o Ceará por 2 a 1 no clássico válido pela 1ª rodada do Estadual. Com o resultado, o Tubarão manteve o bom momento, chegou à sexta vitória seguida e segue motivado para quebrar um jejum do título estadual de 26 anos. O gol do Ferrão saiu aos 16 da primeira etapa. O atacante Wendson aproveitou a falha da zaga do Ceará depois do escanteio para mandar para o fundo das redes. O Vozão chegou a empatar, porém o lance foi invalidado por falta de ataque. Mas, aos cinco minutos da etapa final, o atacante Victor Jacaré completou o cruzamento do Buiú da direita e marcou o gol de empate. Só que, aos 46 minutos, veio o gol da vitória do Tubarão da Barra. Polegar cruzou da direita e o atacante Wendson cabeceou livre para o fundo das redes, fazendo o segundo dele e fechando o placar para o Ferroviário.