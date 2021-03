Aceleradora de startups InovaHub fecha parceria com Instituto Êxito

Janguiê Diniz, do Instituto Êxito, ao centro, com os sócios do InovaHub (Foto: Divulgação) - (Foto: Programa Inova 360)

A recém-criada aceleradora de startups InovaHub, acaba de fechar parceria com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, liderado pelo empresário Janguiê Diniz, fundador do Grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos de ensino superior do Brasil. Em operação desde o início de março, na Alameda Santos, região paulistana dos Jardins, o InovaHub já vem dando mentoria para cerca de 20 startups, incluindo as campeãs da primeira edição do reality show Batalha das Startups, exibido na Record News, e outros negócios promissores do mercado. A aceleradora também vai receber futuramente startups provenientes do Instituto Êxito de Empreendedorismo.

“Com essa parceria com o Êxito, o InovaHub entra definitivamente no mapa das aceleradoras que têm grandes instituições associadas. É uma vitória e uma grande conquista para todos os envolvidos, especialmente para as startups”, afirma Reginaldo Pereira, idealizador do Batalha das Startups e sócio do InovaHub. O hub também tem como sócios Edson Monteiro e Jorge Iazigi, presidente e diretor do grupo Emepar, respectivamente, os empreendedores Geraldo Marques e Alexandre Velilla Garcia, também CEO do Cel.Lep, e o investidor Paulo Oliveira, ex-VP da B3.

“O Instituto Êxito de Empreendedorismo tem a premissa de impulsionar a cultura empreendedora no Brasil. A partir da parceria com a InovaHub, poderemos ajudar, cada vez mais, a estimular o ecossistema inovador das empresas nascentes e das boas ideias de empreendimentos que possam gerar valor para a sociedade, incluindo no processo nossos mais de 400 sócios, grandes nomes do empreendedorismo nacional”, afirma Janguiê Diniz, presidente do Instituto.

Além dos sócios e de Janguiê Diniz, o InovaHub nasce com a assinatura de experts em gestão, como Johnson Chen, COO, e Ravi Gama, Managing Director, também CEO da 2FIND. O time de mentores reúne nomes consagrados do empreendedorismo como Jorge Pacheco, empreendedor e CEO do State; André Gonçalves, CFO do IUGU; Orlando Cintra, fundador e CEO do BR Angels; Gustavo Souza, fundador da Bertha Capital; Rafael Cosentino, CEO da Inovalli; Marcela Miranda, partner do Seastorm; Romulo Sthel, CEO da Estudando.com; Igor Mascarenhas, presidente da Pier; e Yuri Ramos, diretor no Massachusetts Institute of Technology (MIT), entre outros.

“Com a chegada do Instituto Êxito de Empreendedorismo, em breve anunciaremos novos mentores que irão agregar ainda mais valor ao nosso já consagrado time. Queremos atingir o nível máximo no que diz respeito à educação empreendedora”, diz Geraldo Marques, sócio do InovaHub.

“O InovaHub vai aliar educação empreendedora, metodologia exclusiva e modelo híbrido (online e presencial) com a mentoria de executivos de sucesso. Serão quatro meses de aceleração ativa, dois meses de growth hacking e, posteriormente, haverá a abertura para rodadas de investimentos”, afirma Ravi Gama, Managing Director do InovaHub.

Saiba mais

O InovaHub – Primeira aceleradora de startups ligada a um programa de TV, em rede nacional, o reality show Batalha das Startups. A iniciativa chega para romper barreiras na aceleração de startups pela metodologia inovadora de aceleração híbrida online e offline. www.inovahub.network