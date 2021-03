Apple pode anunciar novo iPhone SE ainda em março

A Apple pode realizar seu primeiro evento de lançamento de 2021 ainda este mês, no dia 23 de março, de acordo com rumores publicados pela imprensa norte-americana. A expectativa é que a empresa lance uma variedade de novos produtos, incluindo a terceira geração do iPhone SE, modelo que costuma aliar o desempenho das versões mais novas com preços um pouco mais em conta.

Outra especulação é de que o evento, que seria realizado remotamente e transmitido pelo site oficial da marca e pelo canal da empresa no YouTube, também poderia acontecer no dia 30.

De acordo com os rumores que circulam pela internet, o novo iPhone SE seria maior do que a segunda geração e teria uma tela com 5,5 polegadas (enquanto a versão anterior, lançada em 2020, tem 4,7), além de um design semelhante ao do iPhone 8.

A Apple estaria preparando ainda o lançamento das AirTags (pequenos aparelhos rastreadores que podem ser colados em chaveiros ou outros objetos 'fáceis' de se perder), além de novas versões de iPads e também dos AirPods. Existe a expectativa de que uma nova geração da Apple TV, do iPad Mini e do AirPods sejam apresentada no mesmo evento.