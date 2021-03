Lançado ERP global para nuvem que conecta nativamente empresas

A IFS lança hoje (10) o IFS Cloud TM, uma plataforma única, que conecta de forma nativa todos os seus produtos, fornecendo recursos de ponta a ponta para que empresas possam orquestrar seus clientes, pessoas e ativos, e entregar incríveis momentos de serviço. Os clientes podem escolher entre implantar o melhor da categoria ou aproveitar o poder de conectar suas cadeias de valor por meio de recursos como software de gestão empresarial (ERP), gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), gerenciamento de capital humano (HCM), gerenciamento de ativos (EAM) e serviço de campo (FSM).

Com o IFS Cloud, a IFS oferece uma plataforma de tecnologia única e singular, com uma experiência de usuário comum, um único modelo de dados e uma única e consistente oferta de suporte. O IFS Cloud une simplicidade, escolha e inovação para organizações que precisam evoluir para novos modelos de negócios, controlar custos, expandir mais rápido e atender melhor seus clientes. Ao implementar o IFS Cloud, as empresas podem escalar facilmente e simplesmente ativar uma nova funcionalidade (como módulos adicionais ou novos recursos para inovação) quando for o momento certo para seus negócios.

Da mesma forma, os clientes podem escolher como e onde implementar o IFS Cloud, que foi projetado para a nuvem, mas pode ser implantado on-premises, com opção de instalação in loco. Diferente de muitas ofertas do mercado, os clientes da IFS se beneficiarão da mesma funcionalidade da solução e das mais agradáveis experiências de usuário, independentemente de sua escolha de implantação, sem qualquer comprometimento.

Se distanciando ainda mais dos concorrentes que trabalham com sistemas legados e portfólios de software com integrações complexas e de alto custo, o IFS Cloud foi projetado para tornar ainda mais fácil e mais econômico para os clientes a compra, implantação, execução e atualização de seu software corporativo. O IFS Cloud marca o início de lançamentos de novas versões com atualizações semestrais, dando aos clientes a opção de mudar para a versão mais recente quando seus negócios estiverem prontos.

Darren Roos, CEO da IFS, comentou: “O caminho para a transformação digital não é simples. A maioria das empresas é complexa e tem cadeias de valor intrincadas, razão pela qual poucas organizações têm sucesso e ainda menos fornecedores dispõem das ferramentas que verdadeiramente possibilitam isso. Na IFS, nosso objetivo único e mais importante é entregar valor aos nossos clientes, e nós queremos fornecer um caminho claro para que eles evoluam para novos modelos de negócios, competitivos e vencedores”.

E Roos continua: “Os clientes me disseram que seus principais objetivos são aumentar a eficiência, controlar custos e desenvolver melhores produtos e serviços. Sabemos que, para isso, a nuvem é um pré-requisito. As inovações digitais precisam ser facilmente consumíveis e incorporadas às operações diárias de negócios, e é por isso que estou confiante de que a IFS terá sucesso onde outros não. O IFS Cloud é único e coloca o cliente no centro, entrega experiência, bem como capacidades. Tenho orgulho de dizer que estamos novamente mantendo nossa promessa de entregar valor para que os clientes possam entregar seu Momento de Serviço”.

Com inovações digitais incorporadas, a arquitetura do IFS Cloud também inclui novos e aprimorados serviços no sistema para negócios inteligentes e autônomos que podem ser alavancados nativamente em produtos IFS e em toda indústria. Isso torna prático e acessível para os clientes aproveitarem as vantagens de tecnologias como machine learning (ML), realidade aumentada e mista (AR / MR), inteligência artificial (IA) e internet das coisas (IoT), prontas para uso ‘fora da caixa’.

O IFS Cloud está sendo adotado por uma série de clientes pioneiros, nos mercados foco da IFS, como o Aeroespacial e Defesa, Construção e Infraestrutura, Energia e Utilities, Manufatura e Indústrias de Serviços. Um desses clientes é o Grupo Cimcorp, fabricante líder mundial em robótica e sistemas de automação.

Comentando sobre os benefícios do IFS Cloud, o Diretor de Tecnologia da Cimcorp, Jyrki Anttonen, disse: “As indústrias e serviços de manufatura são muito dinâmicas e altamente competitivas, o que significa que estamos constantemente procurando tecnologias que nos permitam trabalhar de maneira mais inteligente e rápida do que nossos concorrentes. O crescimento da empresa é certamente uma meta, mas somos um negócio global e, portanto, precisamos ter visibilidade de nossas operações globalmente, para que possamos atingir eficiências, controlar custos e conceber novas maneiras de criar valor para nossos clientes. O IFS Cloud é uma plataforma com tecnologia de última geração, desenvolvida para nossa indústria, e isso nos dá a confiança que precisamos para conquistar isso e cercar a concorrência”.

O Chief Product Officer da IFS, Christian Pedersen, disse: “O IFS Cloud foi projetado e construído para responder às necessidades dos clientes ao mudar para modelos de negócios digitais; algo que nós nunca perdemos de vista nos últimos dois anos”. E continua: “Reconhecemos que o IFS Cloud será fundamental para trazer sucesso aos negócios de um cliente e isso moldou nossa abordagem em várias áreas: ser capaz de tomar decisões rápidas e baseadas em informações em tempo real com base em um único modelo de dados, sendo completamente aberto com APIs nativas, e fornecendo uma única experiência de atualização para que os clientes possam se concentrar no que é importante, que é oferecer momentos excepcionais de serviço aos seus clientes.”

Também foi lançada hoje a primeira parte do recurso de gerenciamento do ciclo de vida do sistema IFS, o IFS Lifecycle Experience. O IFS Lifecycle Experience apresenta um portal que coloca os usuários no controle de suas soluções, fundindo vários pontos de contato, para proporcionar acesso a informações, ferramentas, códigos e permissões.