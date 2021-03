Bolsonaro sanciona leis que ampliam capacidade de aquisição de vacinas

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou nesta quarta-feira (10) projetos de lei que ampliam a capacidade de aquisição de vacinas pelo governo federal. A cerimônia acontece neste momento no Salão Oeste do Palácio do Planalto.

Bolsonaro participou, na segunda-feira (8), de videoconferência com o presidente da Pfizer, Albert Bourla. Na ocasião, ficou acertado o adiantamento de mais 5 milhões de doses da vacina contra a covid-19 para maio e junho, totalizando 14 milhões de doses.

"Somos e fomos incansáveis na luta contra a pandemia. Desde o início, com o resgate de brasileiros em Wuham, na China. Fomos exemplo no mundo. A poítica de lockdown visiva tão somente dar tempo para que hospitais fossem aparelhados com leitos, UTIs e respiradores. O governo federal não poupou esforços e recursos para atender todos os estados e munícipios. Nenhum governado reclamou de falta de recurso para que tivessem hosptiais, leitos e UTIs", afirmou o presidente Bolsonaro