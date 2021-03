Luisa Stefani bate ex-número 1 do mundo e está nas quartas em Dubai

Nesta quarta-feira (10), a dupla da paulistana Luisa Stefani e da americana Hayley Carter (quinta melhor dupla da temporada) conquistou mais uma vitória no WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes. Elas eliminaram a dupla da indiana Sania Mirza e a eslovena Andreja Klepac por um duplo 6/3 em apenas 1h 01m de duração. Mirza já foi número 1 do mundo na modalidade e soma 42 títulos na carreira.

O próximo desafio da parceria em busca da vaga na semi será nesta quinta, em torno de 11h (horário de Brasília). Elas encaram a dupla das americanas Bethanie Mattek, outra ex-número 1 do mundo, e Jessica Pegula, semifinalista de simples da edição deste ano do Australian Open. Nas oitavas, Mattek e Pegula eliminaram as campeãs de duplas do Aberto da Austrália (a belga Elise Mertens e a bielorrussa Aryna Sabalenka, melhor dupla da atualidade no ranking).

"Ótima vitória hoje, muito feliz com o jeito que jogamos. Partida dura, mas estávamos com um plano de jogo bem claro. Executamos da maneira que desenhamos. Amanhã (quinta) mais uma pedreira. Já enfrentei elas, mas a Hayley ainda não jogou contra a dupla. Mesmo assim, estamos motivadas e animadas para melhorar e ajustar os detalhes para buscar a vitória. Vamos que vamos amanhã", analisou Luisa à equipe de assessoria de imprensa.