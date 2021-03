Você e o Doutor: Principais cuidados da saúde da mulher

Em homenagem ao Dia da Mulher, comemorado em 8 de março, o médico Antonio Sproesser aborda, neste episódio, os principais cuidados relacionados à saúde da mulher.

Ele explica como prevenir o câncer de mama e o câncer de útero e a importância dos exames preventivos. "Todo câncer tem cura, depende da hora em que se faz o diagnóstico", afirma.

Também trata sobre a endometriose, considerada uma das causas da infertilidade. Seus sintomas e tratamento. E ainda as características da menopausa, os riscos da reposição hormonal e a importância de um acompanhamento.

No contexto da pandemia, Sproesser ainda toca no assunto da saúde mental, ressaltando o aumento no índice de problemas como ansiedade e depressão.