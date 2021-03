Produção industrial cresce em 7 de 15 locais pesquisados em janeiro

A produção industrial apresentou alta em sete dos 15 locais analisados pela PIM (Pesquisa Industrial Mensal) Regional, do IBGE, na passagem de dezembro para janeiro de 2021. O acréscimo foi de 0,4% na série com ajuste sazonal. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (10).

O resultado positivo foi puxado pelo bom desempenho do setor de veículos automotores de São Paulo, principal influência positiva.

As expansões mais acentuadas foram no Pará (4,4%), Pernambuco (3,6%) e Rio de Janeiro (2,9%), enquanto os recuos mais intensos foram no Espírito Santo (-13,4%) e Amazonas (-11,8%).

Em relação à média móvel trimestral, nove dos quinze locais pesquisados apontaram taxas positivas no trimestre terminado em janeiro, com destaque para Rio Grande do Sul (2,5%), Santa Catarina (2,0%), Paraná (1,8%), Ceará (1,7%) e São Paulo (1,2%.

Já no acumulado dos últimos 12 meses, treze dos quinze locais pesquisados assinalaram taxas negativas em janeiro de 2021.