Inflação do aluguel acelera na primeira prévia de março, diz FGV

O IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de aluguel no Brasil, subiu 1,95% na primeira prévia de março. Com o resultado, divulgado nesta quarta-feira (10), pela FGV (Fundação Getulio Vargas), é maior do que os 1,92% registrado nos primeiros dias de fevereiro. A taxa em 12 meses passou de 28,17% para 29,83%.

A nova alta do índice foi guiada pelos acréscimos registrados nas taxas dos grupos bens finais (0,21% para 1,62%) e bens intermediários (2,34% para 5,32%). Para o coordenador dos índices de preços da FGV, André Braz, os números revelam o espalhamento das pressões inflacionárias, antes concentradas no grupo matérias-primas brutas (4,45% para 0,46%).

"Os aumentos nos preços do diesel (3,32% para 18,90%) e da gasolina (11,18% para 15,48%) também contribuíram para o avanço das taxas de bens finais e intermediários”, afirma .Braz.