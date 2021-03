Copa do Brasil: Vitória-BA bate Águia Negra-MS e avança à segunda fase

Jogando no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, o Vitória bateu o Águia Negra por 1 a 0 na noite desta terça-feira (9). Com o resultado da partida que marcou a abertura da Copa do Brasil de 2021, o time de Salvador está classificado para a próxima etapa do torneio.

O gol da noite foi marcado pelo atacante David aos 27 minutos da etapa final. Ele só concluiu o cruzamento do Ygor Catatau da linha de fundo. Na próxima etapa, o Vitória enfrenta o vencedor do duelo entre Rio Branco-ES e Sampaio Corrêa-MA, que se enfrentam nesta quarta-feira (10) no Estádio Kleber Andrade em Cariacica a partir das 18h. Só por participar do torneio, o atual bicampeão do Mato Grosso do Sul recebeu R$ 560 mil. Ao passar de fase, os baianos ganharam mais R$ 675 mil.