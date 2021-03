Santa Catarina tem quase 400 pacientes à espera de UTI

Mais de 712 mil foram diagnosticados com o novo coronavírus no estado, que segue como o quinto do Brasil com mais casos confirmados, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Na sexta-feira (5) também foram mais de 100 mortes registradas em 24 horas pelo governo catarinense: 107.

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS), levando em conta leitos gerais e os específicos para a Covid-19, está em 96%.

Separando apenas os leitos de UTI-Covid para adultos, a ocupação é de 99,76%, com duas vagas para todo o estado. Porém, na prática, a própria Secretaria de Estado da Saúde admite que os leitos que vagam já estão reservados a outros pacientes. Ou seja, já não estão disponíveis.

Taxa de ocupação de leitos de UTI, somando UTI geral e UTI Covid, por região catarinense — Foto: Reprodução/SES Leitos