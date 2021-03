Brasileiro de Basquete: Fla Blumenau vence Botafogo em duelo apertado

O Flamengo/Blumenau chegou a segunda vitória em dois jogos pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete. Nesta terça-feira (9), o Rubro-Negro derrotou o Botafogo por 64 a 63 no ginásio Oscar Zelaya, do clube alvinegro, na sede General Severiano, zona sul do Rio de Janeiro, em partida transmitida pela TV Brasil.

O ala rubro-negro Gabriel Henrique, com 20 pontos, foi o cestinha da partida, que teve como destaque o pivô João Pedro, responsável por um duplo-duplo, com 12 pontos e 14 rebotes. O time é fruto de uma parceria firmada em fevereiro entre a Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau (SC) e o Flamengo, que cede revelações das categorias de base ao clube catarinense para adquirirem experiência.

O resultado embolou a disputa pela liderança da Conferência Gerson Victalino, com Fla Blumenau, Botafogo e Osasco somando os mesmos 12 pontos - o Rubro-Negro assume a ponta pelo saldo de cestas. O Anápolis Vultures tem nove pontos e entra na briga se vencer o Vila Nova/AEGB, lanterna com seis pontos, no duelo que encerra a segunda rodada do returno no grupo, às 19h30 (horário de Brasília) desta terça. O Blackstar Unisociesc, que, mais cedo, foi derrotado pelos osasquenses por 85 a 67, está em quinto, com nove pontos.

Na primeira fase, são duas conferências (Gerson Victalino e Hélio Rubens). Os dois primeiros de cada chave vão direto às quartas de final. Os demais disputam um playoff para definir mais quatro classificados.

Jogo Pedro falou com a CBB TV sobre o momento do Flamengo/Blumenau, que assumiu a liderança da Conferência Gerson Victalino! #QuantoMaisBasqueteMelhor pic.twitter.com/42fbidGMoE — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) March 9, 2021

O bom aproveitamento nos arremessos de três pontos (50%) foi decisivo para o Botafogo fechar o primeiro quarto seis pontos à frente. O Fla Blumenau reagiu no período seguinte e até marcou mais presença no garrafão, mas com baixo percentual de eficiência (41,6%). O Glorioso manteve o ritmo inicial e foi para o intervalo com sete pontos de vantagem.

O jogo mudou radicalmente no segundo tempo. Os dois times intercalaram lances de afobação e acumularam erros, mas o Fla Blumenau se sobressaiu na defesa e cedeu apenas cinco pontos ao rival, igualando o marcador ao fim do terceiro quarto (43 a 43).

O último período começou tenso, truncado, mas terminou como o mais disputado do jogo. Faltando pouco mais de três minutos para o fim, o Rubro-Negro abriu nove pontos. O Alvinegro tirou a diferença para apenas um ponto. Nos segundos decisivos, o armador Paulinho Boracini, cestinha alvinegro na partida com 15 pontos, teve a bola da virada, mas o arremesso de três pontos não caiu.

Do lado do Botafogo, Douglas Comentou sobre o revés diante do Flamengo, que fez o time perder a liderança da Conferência Gerson Victalino! #QuantoMaisBasqueteMelhor pic.twitter.com/W0uTZumS89 — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) March 9, 2021

O duelo entre Osasco e Vila Nova abre a terceira rodada da Conferência Gerson Victalino nesta quarta-feira (10), às 13h30. Na sequência, às 16h30, o Fla Blumenau encara o Anápolis, com transmissão ao vivo da TV Brasil. Por fim, às 19h30, o Botafogo busca a reabilitação diante do Blackstar.