Remo: Brasil domina o primeiro dia do Sul-Americano no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (9), o Brasil foi hegemônico na estreia do Sul-Americano de Remo, disputado na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Nas 12 finais disputadas, a equipe nacional ficou com o ouro em nove, além de duas pratas e um bronze.

A experiente Vanessa Cozzi venceu no Single Skiff Feminino Peso Leve com 08min08seg11. No Dois Sem Feminino deu Milena Viana e Maria Clara Lewenkopf com a marca de 07min56seg34. Na mesma prova na categoria júnior, Mariana Funari e Shaianer Ucker foram as mais rápidas com 08min08seg65. No Dois Sem Masculino, Fabio Moreira e Alef Fontoura levaram o ouro com 07min26seg39. Na versão júnior da prova, Robson Radmann e Facundo Duart fecharam com 07min10seg96. No Quatro Sem para mulheres, Milena Viana, Agnes Nadine, Maria Clara Lewenkopf e Yanka Britto venceram a prova com o tempo de 07min23seg28.

Outra vitória brasileira veio na prova do Quatro Sem Masculino Peso-leve. Heitor Araújo, Luiz Felipe Faria, Iago Rodrigues e Vitor Falcon cravaram 06min46seg40. No Four Skiff Júnior, deu Brasil com Breno Robert, João Vinicius Ferreira, Tomás Levy e Gustavo Oliva. O tempo foi 06min53seg07. No Single Skiff Masculino Peso Leve, Piedro Tuchtenhagen levou a prata com a marca de 07min20seg40. Evelen Cardoso e Maria Fuhrmann levaram a prata na prova do Double Skiff Feminino Junior com 07min44seg94. O bronze foi de Marcelo Barbosa no Single Skiff Masculino com a marca de 07min39seg73.

Uma prova foi paralímpica e teve vitória do brasileiro Renê Campos com o tempo de 10min32seg48.

Enquanto preparamos o material completo, confira alguns destaques do primeiro dia do Sul-Americano de Remo 2021, que aconteceu nesta quinta, 9/3, na Lagoa. O Brasil conquistou 9 ouros, 2 pratas e 1 bronze, subindo ao pódio em 12 provas! #RemoBrasil #TimeBrasil #SulAmericano2021 pic.twitter.com/6cOHDXCO6e — Remo Brasil (@RemoCBR) March 9, 2021

Apenas dois países tiveram barcos mais velozes do que os brasileiros. O Peru venceu a prova do Single Skiff Masculino Júnior. Enquanto isso, o Uruguai ganhou o Double Skiff Feminino Júnior e Single Skiff Masculino Peso Leve. O Sul-Americano reúne até quarta-feira (10) participantes de todas as classes: juniores, sub 23 e seniores (acima de 23 anos). O destaque desta quarta será a participação das embarcações de oito remadores. O evento será transmitido ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil.