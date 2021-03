Tênis de mesa brasileiro tem terça perfeita em torneio no Catar

Os três brasileiros que atuaram nesta terça-feira (9) pelo WTT Star Contender, o segundo torneio da temporada 2021 do circuito mundial de tênis de mesa, saíram vitoriosos. Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi, pela chave masculina, e Bruna Takahashi, pela feminina, classificaram-se às oitavas de final da competição disputada em Doha (Catar) e voltam à mesa na manhã desta quarta-feira (10).

A primeira vitória brasileira veio com Bruna, número 49 do mundo, que superou a romena Bernardette Szocs, 25ª do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, sigla em inglês), pela fase de 32, por 3 sets a 1, parciais de 11/7, 8/11, 11/3 e 11/9. Nas oitavas de final, ela enfrenta a sul-coreana Jeon Jihee (15ª), às 4h55 (horário de Brasília) desta quarta-feira, às 4h55, na mesa 4. O jogo pode ser acompanhado, ao vivo, pelo canal oficial da ITTF no YouTube.

"A Bruna fez um jogo muito inteligente. Dominou as bolas curtas e se adaptou muito bem às mudanças de ritmo da disputa, impondo sua agressividade", disse o técnico Francisco Arado, o Paco, ao site da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

Manhã de gala do Brasil no Catar - Bruna classificada para as oitavas com parciais de 11/7, 8/11, 11/3 e 11/9. Próximo jogo: nesta quarta, contra Jeon Jihee (KOR).#Tibhar #WTTStarContender pic.twitter.com/H1kxQJNZRi — CBTM (@CBTM_TM) March 9, 2021

Antes de Bruna, Gustavo Tsuboi também tem pela frente um sul-coreano na mesa 4: Jeoung Youngsik, 13º do mundo, às 4h15, também com transmissão ao vivo no canal da ITTF. Nesta terça-feira, o brasileiro, 36º do ranking mundial, atropelou o japonês Koki Niwa (17º) por 3 sets a 0, parciais de 11/4, 11/4 e 11/5.

"O Tsuboi jogou num altíssimo nível. Foi muito agressivo e criativo com os saques, e na disputa sempre colocou muita pressão no adversário", elogiou Paco.

Calderano, por sua vez, encara o esloveno Darko Jorgic, 31º do mundo, às 10h desta quarta-feira, na mesa 1, com exibição ao vivo pelo site da World Table Tennis (WTT). Ao contrário dos compatriotas, o mesatenista número um do Brasil e sétimo do ranking da ITTF entrou direto na fase de 32 e estreou na competição apenas nesta terça-feira, batendo o sul-coreano Cho Daesong (134º) por 3 sets a 0, parciais de 12/10, 11/9 e 11/8.