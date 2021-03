Trabalho remoto: o que era exceção, virou necessidade absoluta

A pandemia da Covid-19 pegou muitas empresas de surpresa em 2020. Com a necessidade do isolamento, muitas companhias se viram obrigadas a adotar o regime de trabalho remoto, mesmo sem estarem preparadas para isso.

Desafios do trabalho remoto

Acesso aos sistemas fora do ambiente de trabalho e/ou por outros dispositivos, administrar as atividades dos funcionários à distância, garantir a segurança no armazenamento e compartilhamento dos dados nesse processo, gerir as tarefas e minimizar os erros, conectividade e disponibilidade dos recursos tecnológicos para colaboração à distância. São muitos os pontos a serem levados em conta ao incluir esse modelo de trabalho na rotina da companhia e contar com parceiros especializados pode facilitar muito o processo.

Para solucionar tais desafios e proporcionar a melhor experiência de trabalho remoto para os clientes, empresas como a Yssy, a maior plataforma de tecnologia do país, saíram na frente ao ofertar produtos e serviços que suprem essas questões e evitam problemas nas companhias. Veja algumas soluções:

Monitoramento da Infraestrutura: para proporcionar a melhor experiência de trabalho remoto para os clientes, a Yssy desenvolveu o aplicativo Yssy – WFA Master que, ao receber dados do Firewall, da VPN, do Active Directory e de um agente instalado no computador de cada usuário, permite que o cliente monitore se a disponibilidade dos recursos tecnológicos de sua infraestrutura é suficiente para atender a quantidade usuários conectados à sua rede.

Monitoramento da produtividade: neste mesmo app, o cliente poderá monitorar quais são os aplicativos mais utilizados na sua empresa, a sua produtividade média ou a produtividade no tempo e identificar quais são os horários que seu time deixa de ser produtivo, bem como a localização de todos seus ativos em tempo real.

Outra função do aplicativo é dar para o cliente a visibilidade detalhada de cada funcionário com apenas um click, acessando tempo de jornada de trabalho, programas utilizados, o tempo gasto em cada programa, cada site acessado e até mesmo relatórios de sites e programas acessados fora da política da empresa.

Ganho para o colaborador e para a empresa

Com o aumento da relevância do tema “qualidade de vida no trabalho” e o avanço de tecnologias que possibilitam essa realidade, o trabalho remoto virou tendência no mundo inteiro, especialmente em empresas consideradas “top employers”. No Brasil, só nos últimos três anos, os trabalhadores à distância cresceram em 47%, indicando que a adoção desse modelo é o futuro das companhias mais inovadoras.

Alguns fatores contribuem significativamente para que a implantação deste modelo de trabalho perdure além da pandemia, como: redução do tempo de deslocamento diário do colaborador até o trabalho; redução do trânsito nas grandes cidades e emissão de CO2 na atmosfera; oferta de flexibilidade e equilíbrio entre vida profissional e pessoal; economia com a estrutura presencial de trabalho (menos consumo de energia e de recursos da empresa ao mesmo tempo).

Os benefícios são inegáveis, mas é preciso que as companhias estejam seguras nesse processo. Caso contrário, o stress gerado por possíveis descontroles de informação pode tornar um grande impedimento para que essas empresas prosperem.