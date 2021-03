Metade dos aprovados na Unicamp vieram de escolas públicas

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgou nesta terça-feira (9) os índices de inclusão social no vestibular 2021. O número de estudantes de escolas públicas aprovados na primeira chamada chegou a 49,8% do total de convocados, maior que no ano passado, quando o percenetual foi fe 47,5%. Este ano as vagas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que não foram oferecidas, o que imapactou no número de estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas, conforme classificação do IBGE (nstituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O índice destes estudantes ficou em 33,8% do total, o que significa 1.098 estudantes. Em alguns cursos, o índice chegou a 50% ou próximo, como em História (50%), Ciência da Computação (50%), Ciências Econômicas (48,6%), Química (46%) e Enfermagem (45%). No ano anterior, o percentual registrado foi de 36,7%, somadas as modalidades vestibular e Enem, o que representou 1.183 estudantes pretos e pardos aprovados.

Também houve um aumento do número de estudantes de baixa renda beneficiados com a isenção total da taxa de inscrição. Este ano, na primeira chamada foram aprovados 629 candidatos isentos, o que representa 19,4% do total de convocados. O número superior ao do ano passado — 281 estudantes beneficiados pela isenção no vestibular e outros 104 na modalidade Enem, totalizando 385 isentos e um percentual de 11,9%.

Calendário

Todos os aprovados na primeira chamada do vestibular deverão fazer a matrícula eletrônica exclusivamente no dia 15 de março, das 9 às 17 horas, na página da Comvest (Comissão Permanente para o Vestibular).

A lista de convocados em segunda chamada será divulgada no próximo dia 17 de março. Estão previstas até sete chamadas. As notas dos candidatos estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (10) na página da Comvest.