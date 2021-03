Startup brasileira lança serviço digital de saúde exclusivo para homens

Cada vez mais os homens buscam um maior cuidado com eles mesmos, mas a resistência ainda é bem grande e são inúmeros os fatores. Existem as questões culturais e sociais, o alto custo e a demora para agendar uma consulta com um bom médico, o desconforto da sala de espera do consultório, a dificuldade em compartilhar questões íntimas, dentre muitas outras. Para resolver estas e outras questões, acaba de entrar em operação no Brasil a Darvyn, uma startup focada em atender as demandas de saúde e bem-estar masculinas.

Com agendamento virtual, atendimento e acompanhamento médico por vídeo, produtos prescritos e entregues em casa, a Darvyn se propõe a acompanhar toda a jornada de autocuidado do homem brasileiro, que muitas vezes ainda reluta em sair de casa ou a dedicar tempo para se cuidar.

“Percebemos nesse contexto uma dor e uma oportunidade. O agendamento da consulta é rápido, o médico prescreve de forma personalizada e temos parceria com farmácias de manipulação que produzem os produtos sob demanda. O cliente recebe o medicamento em casa, em embalagens discretas, feitas para evitar possíveis constrangimentos. Desde o primeiro contato até o início do tratamento, este fluxo leva em média 4-5 dias, diferente de 4-5 semanas que costuma despender no formato tradicional”, enfatiza Cristhiano Faé, um dos fundadores da Darvyn.

Baseado em dados, pesquisas e muitas conversas com homens brasileiros, o trio de empreendedores Leandro Gabrieli, Eduardo Kazmierczak Neto e Cristhiano Faé, fundadores da empresa, criou uma plataforma que traz muita conveniência por meio de um fluxo 100% digital: conecta os profissionais e médicos com formação notória na sua área de saúde; uma solução de telemedicina que permite ao homem realizar a consulta de qualquer lugar com o seu celular; e a entrega em casa de produtos devidamente seguros e regulamentados para os tratamentos.

Com a visão de ser uma plataforma que integra tudo o que homem precisa para realizar um tratamento, a Darvyn pretende assim trazer a conveniência necessária para que os homens passem a cuidar da sua saúde e bem-estar, sem que isso seja um fardo ou algo inconveniente.

Reduzindo as barreiras de acesso ao médico e os custos e entregando o medicamento seguro e adequado, a Darvyn contribui para que mais homens busquem orientação e iniciem de fato tratamentos para a sua saúde, em relação a cabelo, pele, saúde mental, questões sexuais, etc.

“Quando eu facilito a vida desse homem, onde ele não precisa sair de casa, faz uma consulta com privacidade e conforto, recebe medicamentos em casa, com discrição, certamente eu ajudo ele a se olhar com mais atenção e cuidado. Em 2020, conversamos com muitos homens para entender profundamente o problema. Ficou muito claro para nós a falta no mercado de uma experiência de verdade para o homem!”, explica Eduardo Kazmierczak Neto, cofundador da Darvyn.