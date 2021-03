Tire-dúvidas do IR 2021: Como saber se tenho que declarar? 

O R7, em parceria com o CRCSP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo), responde as dúvidas dos leitores sobre o IR 2021. Para participar, basta mandar sua pergunta por Facebook ou Instagram, que terá a resposta publicada pelo site ao longo do período de entrega da declaração do Imposto de Renda à Receita Federal. O prazo termina no dia 30 de abril.

Pergunta: Como saber se eu tenho que declarar imposto? (Da leitora @robertaestefania)

Roberta, para saber se está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda você precisa estar enquadrada nos seguintes pontos:

a) Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70/ano;

b) Recebeu rendimentos isentos superiores a R$ 40.000,00/ano;

c) Obteve qualquer ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou optou pelo deferimento do imposto no ano de 2020, operações em bolsa de valores, mercado futuro ou assemelhados;

d) Teve receita em atividade rural superior a R$ 142.798,50/ano ou pretenda pensar prejuízos de anos anteriormente no lucro auferido em 2020;

e) Possui bens ou direitos no valor superior a R$ 300.000,00;

f) Passou para a condição de residente no Brasil no ano de 2020;

g) Foi beneficiária do auxílio emergencial por causa da pandemia da covid-19 e recebeu outros rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76/ano.