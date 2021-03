Ferroviária goleia Botafogo-SP e segue invicta no Paulista

Jogando na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária atropelou o Botafogo-SP por 5 a 0 na noite desta segunda-feira (8). Em partida válida pela 3ª rodada do estadual, o time da casa dominou completamente a partida e chegou aos 7 pontos, liderando o Grupo B do torneio ao lado do São Paulo. O Botafogo tem apenas um ponto depois de três jogos e é o lanterna do Grupo A.

47' 2T - FINAL DE JOGO NA FONTE LUMINOSA!



Em grande partida da Ferroviária, com três gols de Bruno Mezenga, um de Higor Meritão e Rogério, a Locomotiva goleia o Botafogo por 5 a 0 no clássico!



AFE 5-0 BFC#LocomotivaNosTrilhos #VamosFerroviaria #Paulistao2021 #BotaFerro pic.twitter.com/2j6zR0Yg2o — Ferroviária (@afeoficial) March 8, 2021

A Locomotiva de Araraquara fez o primeiro com o atacante Bruno Mezenga aos quatro minutos depois de boa jogada de Felipe Marques pela esquerda. Aos 21, o artilheiro da noite, Bruno Mezenga, foi as redes novamente. Diogo cruzou da direita e o camisa 9 cabeceou muito bem para o gol. Aos 43, o centroavante marcou o terceiro dele no jogo e o quarto no campeonato. Depois do intervalo, o volante Higor Meritão ampliou depois de uma bela troca de passes de Diogo, Everton Britto, Zanocelo. Aos 12, o atacante Rogério fechou o placar. A jogada começou com um bom lançamento de Renato Cajá, seguiu com Felipe Marques e Igor na esquerda e acabou com o atacante concluindo sozinho dentro da área.

Fim de jogo em Araraquara



O Botafogo perdeu da Ferroviária por 5 a 0, nesta segunda-feira, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. O próximo jogo do Tricolor é diante da Ponte Preta no sábado (13), às 19h, no Estádio Santa Cruz. pic.twitter.com/QVTMmQ8EL0 — Botafogo Futebol S/A (de ????) (@botafogofsa) March 8, 2021

Na próxima rodada, o Botafogo-SP recebe a Ponte Preta, no sábado (13), às 19h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A Ferroviária visita o Palmeiras no domingo (14), às 19h, em São Paulo.



Santo André e São Caetano empatam no Canindé



No reencontro do Santo André e do São Caetano na elite do Campeonato Estadual depois de 10 anos, as duas equipes do ABC Paulista não saíram do 0 a 0. O jogo foi válido pela 3ª rodada e disputado na noite desta segunda-feira (8) no Estádio do Canindé, em São Paulo.

Com o resultado, o Santo André está 2ª colocação do Grupo A com cinco pontos, empatado com o Corinthians, que lidera a chave por ter feito quatro gols, enquanto o time do interior fez apenas três. O São Caetano marcou apenas o primeiro ponto e se mantém em último no Grupo D.

Na 4ª rodada, o São Caetano recebe o Corinthians no domingo (14), às 16h. No mesmo dia, o Santo André visita o Bragantino às 19h.