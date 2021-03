Bia Figueiredo é nomeada coordenadora nacional do FIA Girls on Track

Nesta segunda-feira (8), a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) nomeou a piloto Bia Figueiredo para o cargo de coordenadora nacional do programa FIA Girls on Track. O programa da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) visa fomentar a participação feminina no automobilismo. Na edição 2020, participaram as kartistas brasileiras Julia Ayoub e Antonella Bassani. A dupla nacional disputou uma vaga na academia Ferrari até a última rodada.

A primeira atividade da Bia Figueiredo no novo posto será na quarta (10). Será o seminário online "FIA Stronger Together Webinar – FIA Girls on Track" na função de assessorar a diretoria da CBA quanto à participação brasileira no programa da FIA, bem como em ações no âmbito nacional. “Fiquei muito feliz pelo fato de a Bia Figueiredo ter aceitado o convite para fazer parte do time da CBA. Ela conhece como ninguém as dificuldades para se firmar como pilota no automobilismo, tanto brasileiro quanto internacional, e toda essa experiência será muito útil nos programas que estamos desenvolvendo”, comentou Giovanni Guerra, presidente da CBA, à assessoria da entidade.

"Quando recebi a ligação, nem precisei pensar. Aceitei de imediato, pois conheço muito o trabalho do Giovanni e conheço a seriedade do programa. Vou ocupar uma posição importante e sei que posso contribuir muito, pois incentivar mulheres no esporte é a minha causa. Estou feliz e é uma grande honra para mim", disse a piloto. Bia Figueiredo tem quase 30 anos de experiência em diversas categorias do automobilismo brasileiro e mundial. Em 2008, ela começou a carreira nos Estados Unidos na Indy Lights e, na mesma temporada, se tornou a primeira mulher a vencer uma prova na categoria e finalizou a temporada em terceiro lugar. Em 2014, ela se tornou a primeira piloto a participar da Stock Car Brasil, a principal categoria do automobilismo nacional.