Fachin tinha uma forte ligação com o PT, diz Bolsonaro sobre decisão

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que não estranhou a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, de anular as condenações do ex-presidente Lula, tornando-o elegível. "Qualquer decisão dos 11 ministros é possível você prever o que eles pensam, e o que eles botam no papel. O ministro Fachin tinha, sempre teve uma forte ligação com PT, então não nos estranha uma decisão nesse sentido", disse o mandatário durante entrevista à imprensa.

Com a decisão monocrática do ministro, Lula volta a ser elegível até que o STF referende a medida no Plenário. Sobre a possibilidade do petista voltar a concorrer, Bolsonaro foi enfático.

"Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato desse em 2022. Muito menos, pensar na possível eleição dele. Você pode ver, a Bolsa já foi lá para baixo e o dólar lá para cima. Agora espero que a turma do Supremo reestabeleça aí com os julgados", disse.