WhatsApp exigirá senha para restaurar histórico de conversas

O WhatsApp está trabalhando em um novo recurso para aumentar a segurança dos backups em nuvem do aplicativo de troca de mensagens. As informações foram publicadas pelo site WABetainfo, especializado em antecipar atualizações de diversos apps.

As conversas que são armazenadas em serviços de nuvem passarão a ser protegidas por senhas de no mínimo oito dígitos, além de ter um serviço de criptografia de ponta a ponta.

Isso vai fazer com que apenas o usuário da conta possa acessar as cópias das trocas de mensagens. A senha, por exemplo, será necessária para que a pessoa consiga restaurar o backup do chat.

O WhatsApp permite que seja feito um backup das conversas em serviços de nuvem, como o Google Drive para usuários do sistema operacional Android, e o iCloud, para quem utiliza o sistema iOS.

Contudo, até o momento, esses registros não possuem criptografia de ponta a ponta. Isso significa que, a partir do momento que as conversas são movidas para um serviço de armazenamento em nuvem, elas deixam de ser protegidas pela criptografia e ficam exclusivamente sob responsabilidade de um outro servidor.

A disponibilização do novo recurso ainda não foi oficialmente confirmada pelo WhatsApp e, por conta disso, ainda não se sabe ao certo quando os usuários terão acesso à atualização.