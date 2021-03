Rute Bader Ginsburg é tema de Podcast narrado por promotora de justiça

O podcast Histórias de Ninar Para Garotas Rebeldes que conta narrativas de vida e aventuras de mulheres heroicas do mundo todo está com nova temporada e, no terceiro episódio, a promotora de justiça brasileira Gabriela Manssur participa e conta a história de Ruth Bader Ginsburg, que marcou a história dos Estados Unidos e inspirou o mundo inteiro.

Determinada a tornar o mundo um lugar mais igual para mulheres, homens, imigrantes e pessoas de cor, Ruth Ginsburg fez história como uma voz para os oprimidos e como “A Grande Dissidente” na Suprema Corte dos EUA, primeiro como advogada e depois como juíza.

“Era uma vez uma menina chamada Ruth. Ela parecia quieta e tímida, mas tinha uma mente rápida e um grande coração. Quando Ruth aprendeu sobre advogados que trabalhavam para garantir que as pessoas fossem tratadas com justiça, ela sonhou que se tornaria uma”.

A primeira temporada do projeto teve quase 2 milhões de plays. “O Histórias de Ninar nos emociona e entrega muito do nosso propósito como produtora. Os dados mostram que as histórias são ouvidas dezenas e dezenas de vezes por cada criança, ampliando desde pequenos a visão que eles têm do papel da mulher na sociedade e na história”, comenta Juliana Wallauer, uma das sócias do B9. “Tudo vale a pena para criar uma experiência que permite a imersão em um universo encantador e encantado onde meninas podem ser extraordinárias a partir de diferentes talentos”, completa.

Os primeiros episódios já estão disponíveis e toda quarta-feira, até dia 23/06, um novo episódio entra no ar em todas as plataformas de streaming de áudio. Mariana Ferrão, MC Soffia, Roberta Estrela D’Alva, Karina Oliani, Gabriela Manssur, Naruna Costa, Tassia Reis, Flavia Cintra, Stephanie Ribeiro, Lygia da Veiga Pereira e Alê Xavier são as vozes que dão vida às personagens escolhidas para essa temporada.

O podcast Histórias de Ninar Para Garotas Rebeldes é inspirado na série de livros homônima, escrita por Elena Favilli e Francesca Cavallo, que traz a história de cem grandes mulheres revolucionárias. Sempre com a narração de uma mulher brasileira, relevante e inspiradora, o projeto autoral da publisher B9 estreou em maio de 2018. O sucesso angariou mais de 1.7 milhões de plays e, em janeiro de 2020, estreia a 2ª temporada com mais 11 novos episódios. Indicado para crianças a partir de 5 anos, o podcast é uma produção do B9 com patrocínio do banco Bradesco.