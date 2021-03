Bolsonaro se reúne com relator da PEC que libera auxílio

O presidente Jair Bolsonaro recebe na tarde desta segunda-feira (8), em agenda no Palácio do Planalto, o deputado Daniel Freitas (PSL/SC), relator da PEC que viabiliza o novo auxílio emergencial.

O objetivo do encontro entre o relator da proposta na Câmara dos Deputados e o presidente é finalizar os pontos considerados importantes da proposta. Aprovada na última quinta-feira (4) pelo Senado, a PEC Emergencial pode começar a ser discutida em plenário pelos deputados nesta terça-feira (9), quando será apresentada pelo relator. A expectativa é que o texto não sofra alteração, para ser viabilizada a votação.

A proposta permite ao governo federal pagar um auxílio emergencial em 2021 com R$ 44 bilhões por fora do teto de gastos e impõe mais rigidez para a aplicação de medidas de contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários.

A duração do novo auxílio, sua abrangência e o valor individual ainda serão definidos pelo Poder Executivo. Tanto o presidente Jair Bolsonaro, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, já afirmaram que o valor médio das novas parcelas de auxílio emergencial a serem pagas a vulneráveis será de R$ 250 em quatro parcelas, a partir de março. Para mães chefes de família o valor chegará a R$ 375 e, no caso de homenes, de R$ 175.

Já as medidas de contenção de despesas para a União serão acionadas quando for atingido um gatilho relacionado às despesas obrigatórias. No caso de estados, Distrito Federal e municípios, por causa da autonomia federativa, as medidas serão facultativas.