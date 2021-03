Evento da Serasa dá descontos de até 99% para dívidas com empresas

A Serasa organizará nesta semana, entre os dias 8 e 14 de março, a Semana do Varejo e Financeiras, que permitirá que os consumidores endividados com uma das 29 empresas participantes da ação (veja lista abaixo) possam quitá-las com descontos de até 99% no valor da dívida e até 100% nos juros.

As ações fazem parte do Serasa Limpa Nome, maior plataforma de renegociação de dívidas do Brasil, e é válida para quem for quitar à vista ou parcelar o débito. Os acordos são fechados em menos de 3 minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuitas nos seguintes canais:

Site: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp 11 99575-2096

Ligação gratuita 0800 591 1222

Para quem preferir negociar presencialmente, é necessário acessar o site dos Correios para conferir os horários de funcionamento antes de se dirigir a uma das agências.

Empresas participantes

Até 10%

Atlântico + 100% nos juros

Crediativos + 100% nos juros

Maiscredit + 100% nos juros

MGW + 100% nos juros

Até 20%

Elmo + 100% nos juros

Até 50%

Lojas Colombo

Até 70%

Afinz

Até 85%

Anhanguera

Iuni

Pitágoras

Tenda

Unic

Fama

Uniderp

Unime

Unirondon

Unopar

Até 90%

Casas Bahia*

Ponto Frio*

Até 95%

Itapeva

Ipanema

Porto Seguro

Até 97%

Credsystem

Di Santinni

Até 98%

Ativos

Hoepers

Até 99%

Recovery

100% nos juros

Zema

Condições especiais

Renner