Antiviral em comprimido contra covid tem resultados promissores

Um antiviral para tratamento da covid-19 desenvolvido pelos laboratórios Ridgeback Biotherapeutics e Merck apresentou resultados animadores na segunda fase de testes em humanos, informaram as duas empresas.

O medicamento molnupiravir foi capaz de reduzir a carga viral de pessoas infectadas pelo coronavírus no 5º dia de uso, segundo o comunicado.

Este foi apenas um dos desfechos do estudo — os demais devem ser apresentados nos próximos dias. A fase 2 envolveu 202 pacientes adultos com covid-19 não hospitalizados.

O principal objetivo da linha de pesquisa é desenvolver um medicamento a exemplo do que ocorre com o Tamiflu (oseltamivir), usado frequentemente nos primeiros dias da gripe.

“Os resultados do objetivo secundário neste estudo, de uma redução mais rápida do vírus infeccioso entre os indivíduos com covid-19 precoce tratados com molnupiravir, são promissores e, se apoiados por estudos adicionais, podem ter implicações importantes para a saúde pública, particularmente porque o SARS-CoV- 2 vírus continua a se espalhar e evoluir globalmente", afirmou o médico William Fischer, investigador principal do estudo, por meio de uma nota das duas empresas.

Os resultados apresentados também dão conta de que o remédio é seguro. "Dos 4 eventos adversos graves relatados, nenhum foi considerado relacionado ao medicamento do estudo", afirmam os pesquisadores.

Segundo os desenvolvedores, o molnupiravir já se mostrou ser capaz de ajudar no tratamento e na profilaxia de outros tipos de coronavírus, como os que causaram as epidemias da SARS (2002-2003), na China, e da MERS (2012), no Oriente Médio.

Os laboratórios continuam a fase 3 de testes, com um número maior de participantes, para obter resultados que possam sustentar um pedido de uso emergencial da droga junto às agências reguladoras.