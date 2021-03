Araújo anuncia intercâmbio entre Brasil e Israel no combate à covid

Em viagem a Israel com uma comitiva de 10 representantes do governo federal, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que em breve será formada uma rede entre cientistas brasileiros e israelenses para tratar do combate à covid-19.

"Essa relação não aconteceria se não tivéssemos o contato presencial", justificou Araújo.

O secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Marcelo Morales, disse que o Brasil vai fazer uma cooperação "em várias áreas do conhecimento". Ele citou que fará uma reunião com pesquisadores de Israel para tratar de "vacinas, sequenciamento, novas drogas".

Hélio Angotti Neto, secretário executivo do Ministério da Saúde, disse que futuramente haverá o intercâmbio de pesquisadores, com idas e vindas de cientistas dos dois países e troca de tecnologia. Ele chamou a rede de um "intercâmbio acadêmico".

Araújo finalizou o vídeo citando que a comitiva brasileira fará uma reunião com os desenvolvedores do spray nasal anticovid.