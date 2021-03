Receita leiloa Mercedes, Golf por R$ 10.200 e Corolla por R$ 10.000

A Receita Federal começa nesta segunda-feira (8) o processo para leiloar inúmeros veículos por preços abaixo dos praticados no mercado. As propostas de arremate podem ser enviadas até o dia 15, tanto por consumidores (pessoas físicas) como por empresas (pessoas jurídicas). Entre os destaques do leilão virtual aparecem dois Toyota Corolla e um Volkswagen Golf por menos de R$ 11 mil, além de uma Mercedes conversível de luxo. Confira estas e outras pechinchas nas próximas imagens

Com R$ 13.800, é possível arrematar o lote três do leilão, que traz uma caminhonete Chevrolet S10 Executive fabricada em 2011. O veículo tem aparente bom estado de conservação, mas apresenta algumas avarias na lataria

No quinto lote aparece um dos “achados” do leilão: um Mercedes-benz Slk 230 conversível. Para desfilar com o carrão pelas ruas da sua cidade, é necessário desembolsar ao menos R$ 50 mil

Fabricado em 2008, já nos moldes do ano seguinte, o Volkswagen Bora aparece sozinho no sexto lote do edital e pode ser levado para casa por quem oferecer um lance a partir de R$ 7.400

A edição limitada do Volkswagen Golf 1.6 Mi Sportline aparece no lote de número sete. Sem data de fabricação especificada, o veículo recebe lances de, no mínimo, R$ 10.200

O Fiat Uno Mille Fire Flex 2005/2006 integra o lote de número nove do edital e está disponível para ser arrematado com um lance mínimo de R$ 3.200

Com aparentes avarias internas, o Chevrolet Corsa GL 1998/1999 está disponível para ser arrematar por, no mínimo, R$ 2.600

O primeiro Toyota Corolla a aparecer no leilão integra o lote de número 12 do edital. Fabricado em 2005, o veículo, cujo motor não é transferível, recebe lances a partir de R$ 10 mil

Fabricado em 2003, mas já nos moldes do ano seguinte, a caminhonete Chevrolet Montana preta faz parte do lote de número 14 do leilão e pode ser arrematada a partir de R$ 4.200

O Volkswagen Gol CL 1.6 1997 é outro veículo disponível no edital que recebe lance de, no mínimo, R$ 500

Com uma transferência de R$ 3.800 é possível se tornar o novo proprietário do Fiat Siena Fire 2005/2006 presente no lote de número 20 do edital

Fabricado em 2014, com modelo do mesmo ano, o Fiat Palio Fire aparece no lote de número 22 do edital de Campo Grande e pode ser arrematado por, no mínimo, R$ 6.500