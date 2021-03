Botafogo sobra diante do Resende e sobe para terceiro lugar no Carioca

O Botafogo brilhou na noite deste domingo (7) no estádio Nilton Santos, o Engenhão, ao conquistar a primeira vitória no Campeonato Carioca, sobre o Resende, por 3 a 0. O triunfo, após o empate sem gols na primeira rodada, alçou o Alvinegro à terceira posição no primeiro turno do Carioca, a Taça Guanabara, com quatro pontos. Na liderança da tabela está a Portuguesa, com seis pontos, seguida pelo Flamengo, também com seis.

O Glorioso, comandado pelo novo técnico Marcelo Chamusca, entrou com tudo em campo, e já aos 16 segundos, Matheus Babi chutou com perigo ao gol do Resende, mas a bola desviou na defesa e o goleiro Jeffeson defendeu. Mas o Alvinegro manteve a pressão e foi o próprio Babi que abriu o placar no Engenhão, aos 31 minutos, aproveitando cruzamento na medida de Ronald. O time mal teve tempo de comemorar, e dois minutos depois, Babi marcou novamente, depois de um passe preciso do meia Bruno Nazário.

Na volta do intervalo, o Resende quase diminuiu aos dez minutos, com um belo de Derreti, de canhota, que desviou na zaga. Na sequência, a equipe desperdiçou outra boa chance: após escanteio, Nunes chutou de primeira, mas o goleiro Douglas Borges, estreante na equipe alvinegra,protagonizou uma defesa incrível e salvou o Botafogo.

A partida seguiu equilibrada, mas aos 25 minutos, Nazário em jogada pela direita tocou para Warley, que bateu cruzado, de direita, para o fundo a rede, sem chances para o goleiro Jefferson. Com o placar de 3 a 0, bastou ao Glorioso administrar a vantagem até o apito final.

No próximo sábado (13), os dois times voltam a campo: o Resende visita o Madureira no estádio Conselheiro Galvão, às 15h30 (horário de Brasília) e o Botafogo encara o Bangu no Engenhão, às 21h05.