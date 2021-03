Copa do Nordeste: nos acréscimos, Confiança busca empate com CSA

A partida que finalizou a segunda rodada da Copa do Nordeste foi decidida somente nos acréscimos. Neste domingo (7), o Confiança ficou duas vezes atrás do placar contra o CSA, mas buscou o empate por 2 a 2 aos 50 minutos do segundo tempo no estádio Barretão, em Aracajú. O Dragão continua em sexto lugar no Grupo A, com um ponto. Com dois pontos, o Azulão caiu para o quinto lugar do Grupo B.

Não foi por falta de tentativa que o Confiança não saiu na frente. O Dragão finalizou três vezes mais que o CSA no primeiro tempo e obrigou, em pelo menos três oportunidades, o goleiro Thiago Rodrigues a trabalhar. A principal delas aos 42 minutos, em chute do atacante Bruninho que o camisa 1 conseguiu desviar para a trave. Na primeira chance real, porém, a equipe de Maceió tirou o zero do placar. Aos 46, o goleiro Rafael Santos afastou mal a bola levantada na área e o atacante Marco Túlio marcou por cobertura.

MARCO TÚLIO, MEUS AMIGOS! QUE GOL FOI ESSE MEUS AMIGOS... QUE GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO! pic.twitter.com/zWhVCGlHyQ — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 8, 2021

A pressão sergipana seguiu na etapa final. Desta vez, resultando em gol. Aos 21 minutos, Bruninho recebeu do atacante Robinho, dominou e arrematou com a bola ainda no ar, fazendo um golaço.

BRUNINHOOOOOOOO! DEIXA TUDO IGUAL PRO DRAGÃO NUM GOLAÇO!



É A NOITE DOS GOLAÇOS, TORCEDOR! pic.twitter.com/YLuKFPUxN4 — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 8, 2021

Onze minutos depois, o CSA voltou a frente. Após cobrança de escanteio do volante Silas e desvio no lateral Altemar, o zagueiro Rodolfo Filemon pegou a sobra e mandou para as redes. Quando a vitória alagoana parecia assegurada, o Confiança chegou ao empate com o atacante Willians Santana, nos acréscimos, na sequência de uma bola levantada.

Outras duas partidas movimentaram a Copa do Nordeste neste domingo. No estádio Albertão, em Teresina, o 4 de Julho derrotou o Salgueiro por 1 a 0 com um golaço do atacante Ted Love aos 44 minutos do segundo tempo.

SÓ LOVE, SÓ LOVE, SÓ LOVE, SÓ LOVE, SÓ LOVE, SÓ LOVE, SÓ LOVE, SÓ LOOOOVEEEEEE



Se liga no primeiro gol do @@4dejulhopi na Copa do Nordeste! Histórico! Definiu a vitória do Gavião Colorado! pic.twitter.com/Roz0F2FBrl — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 7, 2021

A equipe de Piripiri (PI) assumiu o quarto lugar do Grupo A, na zona de classificação às quartas de final, com quatro pontos, enquanto o Carcará continua na lanterna do Grupo B, sem pontos ganhos.

Quem também continua zerado na competição é o Santa Cruz, que foi derrotado no Arruda, em Recife, pelo ABC por 1 a 0. O atacante Wallyson, de pênalti, fez o gol da vitória potiguar aos 36 minutos da etapa final.

WALLYSON! WALLYSON! WALLYSON! O ARTILHEIRO DO ABC ABRE O PLACAR NO ARRUDA! ????? pic.twitter.com/I0xgo2EEtk — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 7, 2021

Os alvinegros subiram para o segundo lugar do Grupo B, com quatro pontos. O Tricolor pernambucano está na lanterna do Grupo A.