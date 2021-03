Bancos mudam atendimento a partir da segunda-feira na fase vermelha

A partir desta segunda-feira (8), os bancos de São Paulo vão funcionar das 9h às 10h com atendimento exclusivo para pessoas do grupo de risco para o novo coronavírus, como aqueles acima de 60 anos e gestantes. Os demais clientes serão atendidos entre 10h e 15h.

A ação faz parte de medidas sanitárias para contruibuir com o combate e controle da covid-19, já que o estado voltou para a fase vermelha, com maior restrição, além de assegurar a saúde dos clientes, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

A entrada de clientes nas agências bancárias deverá ser restrita a casos absolutamente prioritários em que a presença nas agências se mostra indispensável, quanto a isso os bancos estão reforçando as medidas de higienização e proteção.

Vale ressaltar que as medidas apresentadas pela Febraban são com base no aumento significativo de mortes pelo covid-19. "Com a colaboração de todos, o país será capaz de conter e reduzir seus efeitos negativos sobre a população", afima a diretoria da Febrabann.

*Estagiária do R7, com supervisão Ana Vinhas.