O que fazer para se proteger da covid na fase crítica de transmissão

Pode encontrar com familiares que também estão isolados?

"Melhor não encontrar familiares, mesmo que as pessoas estejam isoladas. Em caso de necessidade do encontro, a frequência tem de ser muito menor. Psicologicamente nós não aguentamos mais, porque está pesado, mas, neste momento, é melhor postergar", afirmou a infectologista Lina Paola, da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo

Famílias, que estão em home office, podem alugar casas em outros lugares para mudar um pouco de ambiente?

Só é recomendável se todos estiverem com testes negativos para a covid-19 e eles não saírem para ter contato com outras pessoas. Mas a pessoa que for sair para ir fazer compras precisa ter um cuidado redobrado, já que ela pode levar o vírus para dentro de casa. Então é o máximo de cuidado ao sair e ao chegar, segundo a especialista

Como agir dentro do transporte público?

"O uso de máscara é mais importante do que nunca, não pode tirar de jeito nenhum, e o uso de álcool em gel e a lavagem das mãos têm de ser exaustivo. Não podemos esquecer que temos de passar a ser frenético e até um pouco obsessivo com o comportamento de lavar mãos e passar álcool e só tirar a máscara para trocá-la. Mesmo no metrô e ônibus lotados, se a pessoa usar máscara e manter a higienização, isso diminui quase 90% a chance de receber gotículas e, consequentemente, se infectar com o vírus", explicou Lina Paola

É ainda necessário lavar os produtos após chegar em casa de mercados ou quando chegam produtos por delivery?

De acordo com Lina, não é necessário. Ela ressalta que a OMS (Organização Mundial da Saúde) já divulgou pesquisa que isso não tem impacto no contágio da doença. "O que podemos fazer é passar álcool 70% nas embalagens plásticas e latas, já que muitas pessoas tocam. A ideia é fazer a higienização normal. O vírus é transmitido pela pessoa que entra em contato com outras, pega o vírus e leva a doença para casa", enfatiza a médica

As pessoas devem ir às agências bancárias?

A infectologista explica que só se deve ir a bancos se não houver outro jeito. Caso tenha de ir, a pessoa deve usar máscara, escudo facial (face shield) e luvas. "Lembrando que mesmo de luvas não pode encostar nos lugares. Se encostar, descarta ou passe álcool", diz. Outra sugestão é ir nos horários mais vazios e ficar no local o menor tempo possível

É recomendável ir a consultas médicas, já adengadas?

A indicação da especialista é de postergar as cirurgias eletivas e as consultas médicas que não são de urgência, já que as pessoas vão circular em lugares que há muitos infectados com coronavírus. É melhor evitar e adiar. |Mas, se for urgente, tem de ir

A máscara funciona contra as variantes? Há alguma alteração na indicação do uso de máscaras?

"Tudo continua igual. Mesmo com as variantes, a transmissão segue sendo por meio de gotículas. A máscara mostrou que efetivamente protege. Pode usar a descartável ou a de tecido com três camadas. Tem de usar, mesmo se você já tomou a vacina. Ainda não sabemos se as vacinas protegem de forma adequada das novas variantes e há risco de se infectar", afirma médica

O que fazer se encontrar pessoas sem máscara?

"Saia de perto imediatamente. Se estiver no transporte público, acione a segurança. Se for na academia, avise o gerente e vá embora. Não tem como você ficar em um lugar fechado com uma pessoa sem máscara. Se a pessoa estiver longe, não há problema, é só não chegar perto", destaca Lina

Nos lugares em que as academias não estão fechadas, as pessoas podem continuar frequentando?

De acordo com a especialista, se as academias estiverem seguindo as normas de ocupação de 40%, se estiver trabalhando só com horário marcado, não há motivo para parar de frequentar. Mas têm de ser um lugar aberto, arejado, com espaço para distanciamento. "Há academias que não são assim e a pessoa tem de analisar e decidir correr risco ou não. Já estamos em uma fase que reconhecemos onde existe o risco e onde é menor", alerta a médica

Os exercícios ao ar livre são uma opção para quem quer ter uma atividade física?

Segundo a médica ouvida pelo R7, não há problema em praticar exercícios em lugares abertos, como correr na rua, em um parque que não está lotado, na orla de uma praia ou fazer exercício em uma praça. Não pode ter lotação

Pais com filhos pequenos podem levar as crianças em praças ou lugares abertos para brincar?

Não tem problema levar as crianças para brincar em lugares arejados, mas tem de cumprir as normas e prestar atenção porque as crianças se juntam muito fácil. Não dá para brincar em lugares fechados que o contato com as gotículas é muito mais fácil, segundo a infectologista