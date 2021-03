Basquete: São Paulo perde por 78 a 76 na Champions das Américas

O São Paulo sofreu a segunda derrota consecutiva na segunda janela da Champions League das Américas, o equivalente à Libertadores no basquete masculino. Neste sábado (6), no ginásio Casa del Deporte, em Concepción (Chile), o Tricolor foi derrotado pelo Universidad de Concepción (Chile) por 78 a 76.

Com o resultado, o clube paulista contabiliza duas vitórias (ambas na primeira janela da Champions, realizada em fevereiro, na Argentina) e duas derrotas, com seis pontos, na segunda posição do Grupo B. A chave é liderada pelo Quimsa (Argentina), atual campeão, que soma sete pontos e já está classificado às quartas de final. O Concepción aparece em terceiro e último lugar, com cinco pontos.

Os dois primeiros da chave avançam ao mata-mata, que será disputado em sede que ainda será definida, entre os dias 8 e 13 de abril, em jogo único. Para se classificar, o São Paulo depende só de si na terceira e última janela do Grupo B, que será realizada no ginásio do Morumbi. O Tricolor reencontra o Concepción no próximo dia 27, às 19h10 (horário de Brasília). No dia 29, no mesmo horário, o adversário é o Quimsa. Se vencerem os chilenos, os paulistas garantem vaga nas quartas.

O armador Georginho e o ala-armador Shamell, principais destaques da equipe brasileira na temporada, não puderam viajar ao Chile por terem se recuperado recentemente do novo coronavírus (covid-19), seguindo o protocolo sanitário da competição. O São Paulo sentiu a ausência da dupla na derrota para o Quimsa, na última sexta-feira (5). Não foi diferente neste sábado, apesar do Tricolor ter sido superior ao Concepción na maior parte do tempo.

O time brasileiro foi para o intervalo com sete pontos de vantagem, mas foi engolido pelos chilenos no terceiro período. O pivô sul-africano Daniel Pieter Prinsloo, cestinha do duelo com 24 pontos, comandou a virada dos anfitriões. A diferença se inverteu, com o Concepción ficando sete pontos a frente no começo do último período. Liderado pelo pivô Lucas Mariano, destaque tricolor com 22 pontos, os paulistas reagiram e até retomaram a dianteira no marcador, mas por pouco tempo.