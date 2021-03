São Paulo desencanta no segundo tempo e atropela Santos no Paulista

Na estreia de Ariel Holan no comando do Santos, quem se deu melhor foi o time comandado por outro argentino. Neste sábado (6), o São Paulo do técnico Hernán Crespo atropelou o Santos por 4 a 0 no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Foi a segunda vitória do Tricolor, que lidera o Grupo B com sete pontos. Já o Peixe continua sem vencer e está em terceiro no Grupo D, com dois pontos.

O Santos volta a jogar nesta terça-feira (9), às 19h15 (horário de Brasília), mas pela fase preliminar da Liberadores, contra o Deportivo Lara (Venezuela), na Vila Belmiro. Pelo Paulistão, o Alvinegro tem compromisso no próximo sábado (13), às 19h, diante do Ituano, em casa. No mesmo dia, às 16h30, o São Paulo visita o Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

A forte chuva que caiu em São Paulo provocou várias poças d'água no Morumbi e dificultou bastante a movimentação das equipes. No segundo tempo, com o gramado em melhores condições, só deu Tricolor. Aos quatro minutos, Daniel Alves bateu escanteio e o meia Gabriel Sara, de cabeça, abriu o placar. Aos 23, o atacante Pablo cruzou da esquerda e o zagueiro Léo Pelé concluiu na pequena área, mas John salvou no reflexo.

Quatro minutos depois, não deu para o goleiro santista: o atacante Luciano chutou cruzado, a bola desviou no zagueiro Luan Peres e foi para as redes. Na sequência, aos 30, Pablo recebeu do lateral Igor Vinícius, viu John adiantado e marcou por cobertura. Por fim, aos 41 minutos, o volante Tchê Tchê soltou a bomba de perna esquerda, de fora da área, e acertou no ângulo, fechando o marcador.

Fim de jogo! #SPFCxSAN (4-0)



? Gabriel Sara

? Luciano

? Pablo

? Tchê Tchê#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/PWMeBkU5PR — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 6, 2021

Mais cedo, no duelo que abriu a terceira rodada do Paulistão, a Inter de Limeira bateu o Novorizontino no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), por 1 a 0. O gol marcado pelo atacante Roger levou a Inter ao segundo lugar do Grupo A, o do Corinthians, com três pontos. O Tigre, com a derrota, é o terceiro do Grupo C, que tem o Palmeiras, com dois pontos.