Paraguaias goleiam Ferroviária em estreia na Libertadores Feminina

A estreia da Ferroviária na edição 2020 da Libertadores Feminina, na Argentina na tarde deste sábado (6) entrou para o rol de partidas a serem esquecidas. As Guerreiras Grenás, atuais vice-campeãs continentais, foram dominadas pela equipe do Libertad/Limpeño - atual campeã paraguaia - e levaram uma goleada de 4 a 0 no estádio José Amalfitani, na capital Buenos Aires, na abertura do Grupo D.

O placar foi quase todo construído no primeiro tempo. As adversárias souberam aproveitar os espaços deixados pelo sistema defensivo das brasileiras, em vários momentos lançando bolas às costas da zaga. Foi assim que a atacante Liz Peña balançou as redes duas vezes, aos sete e aos 39 minutos. A defesa grená falhou, também, no segundo gol do Libertad/Limpeño, deixando a volante Carmen Benítez livre, na pequena área, após uma cobrança de escanteio, para vazar a goleira Luciana.

Na etapa final, a Ferroviária se lançou mais ao ataque, por vezes com nove jogadoras no campo do time paraguaio, mas sem eficiência na construção das jogadas. O Libertad/Limpeño, por sua vez, seguiu perigoso nos contra-ataques e, novamente, aproveitou o erro de posicionamento da zaga brasileira para ampliar a fatura. Aos 22 minutos, a meia Fabíola Sandoval recebeu de Peña, nas costas da defesa, e bateu na saída de Luciana, fechando o marcador em Buenos Aires.

A Ferroviária volta a jogar na próxima terça-feira (9), às 17h (horário de Brasília), diante do Peñarol (Uruguai), novamente no José Amalfitani. No mesmo estádio e dia, o Libertad/Limpeño terá pela frente a Universidad de Chile às 19h30.