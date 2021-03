Brasil registra 1.555 mortes por covid e 69.609 novos casos em 24h

Neste sábado (6), 1.555 pessoas morreram de covid-19 no Brasil, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).



Com o balanço de hoje, o país chega à marca de 264.325 óbitos em decorrência do coronavírus. Nas últimas 24 horas foram diagnosticados 69.609 novos casos confirmados de covid-19, totalizando 10.938.836. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com maior número de mortes.

Nesta semana, o Brasil bateu quatro recordes de mortes diárias:

• 3 de março: 1.910

• 5 de março: 1.800

• 4 de março: 1.699

• 2 de março: 1.641

• 29 de julho de 2020: 1.595

• 6 de março: 1.555

• 25 de fevereiro de 2021: 1.541

• 7 de janeiro de 2021: 1.524

A média móvel de mortes diárias atingiu 1.443 neste sábado, um novo recorde, assim como a média móvel de novos casos diários, que chegou em 60.229. Ontem, a média de mortes era de 1.419 e de novos casos, 59.085.