Neste sábado (6), 1.555 pessoas morreram de covid-19 no Brasil, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).



Com o balanço de hoje, o país chega à marca de 264.325 óbitos em decorrência do coronavírus. Nas últimas 24 horas foram diagnosticados 69.606 novos casos de covid-19, totalizando 10.938.836. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com maior número de mortes.