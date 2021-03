Um dos estados mais ricos do país, Santa Catarina mantém todas regiões em risco gravíssimo por conta da Covid-19

Santa Catarina mantém todas as 16 regiões de saúde em situação gravíssima para a Covid-19, segundo a matriz divulgada pelo governo do estado na manhã deste sábado (6). Esse é o pior nível na matriz de risco do estado pela segunda semana seguida.

São 700,1 mil diagnosticados com o coronavírus, incluindo 7.816 pessoas que morreram por complicações da doença, desde o início da pandemia. Com a falta de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), pacientes estão sendo transferidos para o Espírito Santo (veja mais abaixo).

Este é o segundo fim de semana com restrições para tentar conter o avanço da doença no estado. A circulação de pessoas em praias, parques e outros locais púbicos é proibida e apenas serviços essenciais devem funcionar até as 6h de segunda-feira (8).

Matriz de risco da Covid-19 mostra todas as regiões em nível gravíssimo em SC — Foto: Reprodução/Governo de Santa Catarina

Neste sábado, os bolsões da Beira-mar Norte em Florianópolis, por exemplo, ficaram fechados. Nas , como em Jurerê onde havia alguns banhistas, a Guarda Municipal e a Polícia Militar orientaram as pessoas a deixarem os locais.

Praia de Jurerê em Florianópolis no início da tarde deste sábado (6) — Foto: NSC TV/Reprodução

Na região da capital não houve flagrantes de irregularidades durante a madrugada. Bares e restaurantes fecharam antes das 23h de sexta (5) em Florianópolis, horário que inicia a restrição. E

Além das Guardas Municipais, as Polícia Militar e Civil estão responsáveis pelas fiscalizações nas cidades catarinenses. Em Balneário Camboriú, no Litoral Norte, e em Lages, na Serra, as fiscalizações também não flagraram irregularidades, segundo as autoridades sanitárias.

Fiscalização em Lages cuidou para que estabelecimentos fechassem às 23h, horário que inicia restrições — Foto: Prefeitura de Lages/Divulgação

Em Chapecó, no Oeste, região mais crítica por causa da Covid em Santa Catarina, um estabelecimento foi autuado. Na cidade e também em Xanxerê, na mesma região, as restrições devem seguir a partir de segunda, por decretos municipais.