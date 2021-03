Pelo Carioca, Flamengo recebe o Macaé no Maracanã, neste sábado

Neste sábado, às 18h, o Flamengo recebe o Macaé no Maracanã em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu na estreia com uma equipe repleta de jovens, Maurício Souza, técnico do sub-20 do Flamengo e comandante do time nesses primeiros jogos da temporada, relacionou o atacante Michael. O ex-jogador do Goiás deve ser o mais experiente do time nesse jogo. Mas o meia Pepê e o volante Hugo Moura também estão concentrados e devem jogar logo mais. O volante Daniel Cabral que sofreu uma forte batida na região lombar na estreia do time está recuperado. Mas a tendência é que ele começa a partida no banco de reservas. Um provável Flamengo para o confronto desta tarde tem Gabriel Batista, Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; Hugo Moura, João Gomes e Pepê; Thiaguinho (Lázaro), Rodrigo Muniz e Michael.

Bruno Viana, zagueiro recém-contratado junto ao Sporting, de Portugal, ainda não pode jogar. O defensor teve uma lesão na mão. O grupo campeão brasileiro de 2020 ganhou 15 dias de folga depois de confirmar o título após a derrota para o São Paulo por 2 a 1 no dia 25 de fevereiro e só deve estar à disposição para o clássico contra o Fluminense no dia 14 de março no Maracanã.

Rádio Nacional acompanha a partida ao vivo

A Rádio Nacional acompanha a partida ao vivo a partir das 17h30 com narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagens de Maurício Costa e plantão da Astrid Nick.