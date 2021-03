Astronautas compartilham como é dia a dia em Estação Espacial

A bordo da Estação Espacial Internacional, astronautas compartilham como é viver no espaço e como são os dias na órbita da Terra. Mesmo na estação, as tarefas domésticas não podem ser ignoradas e o comandante da Nasa Chris Cassidy compartilhou como os astronautas jogam o lixo fora

A astronauta americana Kate Rubins mostrou como foi votar no espaço durante as eleições de novembro de 2020. Essa é a segunda vez que ela vota fora da Terra, já que estava em missão em 2016. Astronautas americanos podem votar do espaço desde 1997, quando uma lei foi aprovada

As pesquisas são intensas no espaço, e a astronauta da Nasa Jessica Meir comanda estudos cardíacos na estação. A pesquisa foca em tecidos cardíacos e explora a função cardíaca na ausência de gravidade, o que pode fornecer novos desenvolvimentos de drogas para astronautas

Apesar do trabalho intenso, os astronautas também encontram tempo para se divertir. O comandante Leroy Chiao, da NASA, tira foto com uma gota de água flutuando na gravidade zero da Estação. Ele já comandou três missou pela agência e passou mais de 200 dias no espaço