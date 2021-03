Tombo recorde do PIB e novo pico da pandemia marcam a semana

O recorde do número de mortes diárias por covid-19 foi registrado na quarta-feira (3), quando Ministério da Saúde contabilizou 1.910 óbitos em decorrência da doença. Com o recrudescimento, governo paulista retomou fase vermelha em todo o estado, com medidas mais rígidas de restrição. Outro destaque da semana foi o anúncio da queda de 4,1% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2020. Veja essas e outras notícias que marcaram a semana nas próximas fotos

O governo de São Paulo afirmou, nesta sexta-feira (5), que os protestos contrários às medidas restritivas adotadas para conter a alta de casos, internações e mortes por covid-19 são um "boicote ao esforço dos profissionais de saúde que lutam para salvar vidas em meio a uma pandemia". O governo descartou reverter a determinação, que permite somente o funcionamento de serviços essenciais em todo o estado até o dia 19 de março

O governo de São Paulo classificou, nesta quarta-feira (3), todo o estado na fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização das atividades econômicas. A determinação vem para tentar frear a alta de casos, internações e mortes por covid-19 e começa a valer a partir da 00h do sábado (6)

A SPI (Sociedade Paulista de Infectologia) divulgou uma carta afirmando que o Plano São Paulo, estratégia do governo paulista para conter a pandemia do coronavírus, é "insuficiente para reduzir a transmissão do vírus". A entidade pede às autoridades estaduais políticas públicas mais rígidas no distanciamento social, com lockdown em regiões "próximas ao colapso assistencial."

O Brasil bateu nesta semana o maior número diário de mortes por covid-19 registradas em 24 horas. Na quarta-feira (3), o Ministério da Saúde contabilizou 1.910 óbitos em decorrência da doença



No primeiro dia de vacinação contra a covid-19 de idosos de 77 a 79 anos, os novos pontos de imunização instalados na cidade de São Paulo tiveram fila de carros, no serviço drive-thru, fotos dos cartões de vacinação e alívio de quem recebeu a dose. Uma fila de carros com pisca-alerta ligado chamava atenção nas imediações do Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, na zona sul, onde começou a funcionar um drive-thru nesta quarta-feira (3)

Pelo menos quatro grandes hospitais privados da capital paulista - Einstein, Oswaldo Cruz, BP e São Camilo, afirmam que atingiram nos últimos dias 100% de ocupação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para internados com covid-19. Com isso, já trabalham na abertura de novos leitos. Ao contrário da Prevent Senior que decidiu suspender as cirurgias eletivas para evitar superlotação, as unidades consultadas afirmam que continuam realizando os procedimentos considerados de não emergência

Pesquisadores brasileiros encontraram no Rio Grande do Sul dois casos de infecção dupla de covid-19, em que os pacientes, ambos com cerca de 30 anos, foram infectados ao mesmo tempo com duas linhagens diferentes do novo coronavírus

O PIB (Produto Interno Bruto), que corresponde à soma de todos bens e serviços produzidos pelo Brasil, desabou 4,1% em 2020. Trata-se do maior tombo da série histórica, iniciada em 1996. Com a queda, o Brasil deixou o time das 10 maiores economias do mundo

Em meio ao ápice da pandemia no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro atacou quem defende o isolamento social para combater a pandemia. "Chega de frescura e de mimimi, vamos ficar chorando até quando?", questionou ele



Com a volta para a fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva, o Secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, defendeu que as escolas permaneçam abertas para os estudantes em situação de vulnerabilidade, mas orientou aos que puderem ficar em casa, continuar com as aulas à distância. Já o sindicato das escolas particulares deve orientar que os colégios recebam apenas aqueles alunos que estejam realmente precisando das aulas presenciais

O MEC (Ministério da Educação) enviou um ofício para as universidades federais considerando que todas as manifestações políticas contrárias seria consideradas "imoralidade administrativa" e poderiam sofrer penalidades. Na sexta-feira (5) o ministério voltou atrás e cancelou o ofício após o MPF (Ministério Público Federal) cobrar explicações sobre o caso

O MEC (Ministério da Educação) realiza, a partir de quarta-feira (3), o pagamento do benefício do Programa Bolsa Permanência do Prouni (PBP-Prouni), referente ao mês de janeiro. Os estudantes que buscam uma bolsa devem ficar atentos na página do programa para conferir a lista de espera. Comprovação da documentação ocorre de segunda-feira (8) até o dia 12 e deve ser feita diretamente na instituição de ensino

Pelo menos 38 pessoas foram mortas na quarta-feira (3) em Mianmar. O país enfrenta uma onda de protestos desde o golpe militar do começo de fevereiro, e policiais estão usando armamento letal para reprimir atos

O Príncipe Philip, internado a duas semanas em Londres, passou nesta semana por uma cirurgia cardíaca. Segundo o Palácio de Buckingham, o marido da rainha Elizabeth II foi internado para tratar de uma infecção. Ele foi transferido para outro hospital na sexta-feira (5), para poder se recuperar da operação

A Nova Zelândia foi alvo de um terremoto de grande magnitude, 8.1 graus na escala Richter, que atingiu as ilhas Kermadec, uma região isolada no Pacífico Sul. Um alerta de tsunami foi emitido para a região, assim como uma ordem para a evacuação do litoral nordeste da Ilha Norte, a mais populosa do país

Meghan Markle foi alvo de uma denúncia por suposto assédio moral no local de trabalho de vários auxiliares em seu período como membro da família real, segundo um jornal britânico. A publicação destaca que dois funcionários pediram demissão e um terceiro teria sido "humilhado" pela atriz

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou na quarta-feira (3) as primeiras imagens feitas pelo satélite Amazonia 1, lançado na madrugada de dia 28 de fevereiro do Centro Espacial Satish Dhawan, na cidade de Sriharikota, na província de Andhra Pradesh, na Índia

A empresa Space X realizou na quarta-feira (3) mais um teste com o foguete de grande porte Starship, que eles pretendem usar para lançar veículos em viagens para a Lua e Marte. Porém, no pouso, o foguete explodiu