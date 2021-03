Semana da mulher: Inova360 traz série sobre autoestima com Priscila Palazzo

O programa de TV Inova360, na Record News, retorna à grade da emissora com novidades, após exibir sua bem-sucedida primeira edição do reality show Batalha das Startups. Para a semana do Dia Internacional da Mulher, o Inova360 preparou uma série especial sobre beleza, estética e autoestima feminina e as inovações no setor.

A protagonista da série é a fisioterapeuta e empresária Priscila Palazzo, CEO do maior grupo de estética do país, com mais de 300 clínicas licenciadas, e considerada uma referência em estética e emagrecimento saudável. A série será exibida a partir de segunda-feira e segue até sexta, sempre às 23h45.

Pós-graduada em Dermatofuncional e integrante da Academia Brasileira de Estética, Priscila quebrou paradigmas aprimorando técnicas e criando métodos exclusivos que são sucesso no mercado. “Trabalhei ao lado de renomados cirurgiões plásticos e constatei que, por meio da estética, poderia oferecer resultados sem o uso de intervenções cirúrgicas”, conta. Entre seus mais reconhecidos protocolos estão tratamento para estrias, celulites e as inconvenientes gorduras localizadas.

Esses e muitos outros assuntos serão temas da entrevista de Priscila ao novo apresentador do quadro “Café com CEO” do Inova360, o executivo Alexandre Velilla Garcia. A estreia do CEO do Cel.Lep, que também é investidor e empreendedor, vai ao ar hoje, às 23h45, na Record News.

Mercado em expansão

Com a chegada da COVID-19 e o fechamento do comércio não essencial, o mercado de estética e beleza se reinventou. Apostou em franquias, criou ou expandiu o e-commerce, digitalizou processos e até produtos e serviços, criou promoções, intensificou o suporte ao franqueado e manteve o relacionamento com os consumidores por meio de canais digitais.

Um levantamento feito pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) mostra que as inovações foram fundamentais para a manutenção do desempenho do segmento.

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), mostram que o setor de estética já vinha crescendo exponencialmente mesmo antes da pandemia. Em 2019, registrou expansão de 567% movimentando R$ 47,5 bilhões.

Fato é que o mercado da beleza e estética é um dos que mais cresce no Brasil. Para 66% dos consumidores cuidar da beleza não é um luxo, mas uma necessidade. E para quase a metade dos entrevistados (49,4%), gastar dinheiro para melhorar a aparência